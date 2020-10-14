الصحة العالمية تخشى زيادة الوفيات بعد ارتفاع إصابات كورونا فى العالم

وقالت سواميناثان خلال مؤتمر إعلامى لمنظمة الصحة الأربعاء، بحسب "روسيا اليوم": "حصيلة الوفيات دوما تتأخر عن الإصابات لمدة أسبوعين".

وأضافت: "ما زلنا نفقد قرابة 5 آلاف شخص يوميا، لذا فلا يجب أن نتفاءل بانخفاض معدلات الوفيات".

وتشير الأرقام، حسب إحصاء "رويترز" إلى إصابة أكثر من 38 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، وإلى أن نحو 1.1 مليون آخرين قتلوا بالفيروس.