البرتغال تفرض إجراءات أكثر صرامة اعتبارا من الغد لاحتواء كورونا

وقال رئيس الوزراء البرتغالى أنطونيو كوستا، فى مؤتمر صحفى اليوم الأربعاء، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الأربعاء : "أعلم إن الكثير من الناس أرهقتهم القيود، وأعلم أيضا إن الكثير منهم خاصة الشبان لديهم انطباع خاطئ بأن مخاطر الوباء أقل بالنسبة لهم، لكن هذا الانطباع مضلل".
وأضاف: "كورونا يشكل خطرا على الجميع، لكن الأمر يحمل أيضا خطرا كبيرا وهو عدوى الآخرين".
وستقتصر التجمعات المسموح بها - اعتبارا من الغد - على خمسة أفراد، ويمكن حضور الأفراح وحفلات التعميد بما لا يتجاوز 50 شخصا، بينما ستحظر إقامة الاحتفالات فى الجامعات.
وسجلت البرتغال إجمالى إصابات بكورونا حتى الآن 91 ألفا و193 حالة، و2117 وفاة.
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