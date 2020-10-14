جونسون :أشعر بخيبة أمل لعدم أي تقدم بمفاوضات ”بريكست” 

أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أنه يشعر بخيبة أمل لعدم إحراز مزيد من التقدم في مفاوضات التجارة حول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وفي اتصال هاتفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي تشارلز ميشيل، أكد أنه يتطلع إلى الاستماع إلى نتيجة المجلس الأوروبي وسيعمل على التفكير قبل تحديد الخطوات التالية للمملكة المتحدة في ضوء البيان الصادر في 7 سبتمبر.
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