ألمانيا تدفع 560 مليون دولار لمساعدة الناجين من الهولوكوست على مواجهة كورونا

وافقت ألمانيا على دفع أكثر من 560 مليون دولار، لمساعدة الناجين من محرقة اليهود "الهولوكوست" الذي يعانون بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مؤتمر المطالبات، وهو منظمة تتفاوض مع الحكومة الألمانية بشأن تعويض ضحايا الهولوكوست، إن هذه المساعدات مخصصة لأفقر الناجين من الهولوكوست، والذين سيتلقون دفعتين بقيمة 1200 يورو على مدى العامين المقبلين.

واضاف المؤتمر وفق ما نقلته إذاعة دويتش فيله الألمانية أن هناك ما يقرب من 240 ألف ناج من المحرقة سيكونون مؤهلين للحصول على هذه المساعدات.

ومن ناحية أخرى، أكدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأربعاء، أن بلادها تواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الحالية.

وقالت "ميركل"، أثناء لقائها مع مسئولين ألمان إن بلادها تواجه تحديًا كبيرًا خلال شهور الشتاء المقبلة.

وأضافت "ميركل": "إن ما سنفعله في الأيام المقبلة سيكون حاسمًا في كيفية تخطي الوباء.. نحن في مرحلة نمو رأسي للعدوى".