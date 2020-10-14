فاوتشي يعلن شفاء الرئيس الأمريكي من فيروس كورونا

أعلن مدير المعهد الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية، أنتوني فاوتشي، اليوم الأربعاء، شفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

فيما أعلن شفاء السيدة الأولى في الولايات المتحدة، ميلانيا ترامب، من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وذلك عقب تحول نتائج تحاليلها إلى سلبية.

فيما كشفت ميلانيا ترامب وفق ما نقله البيت الأبيض في رسالة لها إن نجلها الأصفر بارون، قد أصيب بالفيروس بدون أي أعراض، قبل أن يتحول تحليله إلى سلبي أيضا.

ونقلت وسائل إعلام أمريكية ما قاله طبيب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من إن نتائج فحوص الرئيس الخاصة بفيروس كورونا جاءت كلها سلبية لأيام متتالية.

وذكر الأطباء إنه مما تبين لهم، يمكنهم القول إن ترامب لم يعد معدي لمن يخالطه.

وقالت صحيفة ستار تريبيون، إنه بعد أسبوع واحد فقط من خروجه من المستشفى، عاد الرئيس دونالد ترامب إلى الحملة الانتخابية للمرة الأولى منذ إصابته بفيروس كورونا حيث يحاول العودة في وقت متأخر في المرحلة الأخيرة من الانتخابات.