شاهد.. تداول فيديو لأمير سعودي يمتنع عن شرب قهوة تركية الصنع

أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، نشر مقطع فيديو أبدى فيه أمير منطقة الرياض، فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مقاطعته للمنتجات التركية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الفيديو الذي تم تسجيله قبل عام ويظهر فيه الأمير السعودي وهو يرفض أن يتناول قهوة علم أنها تركية الصنع.

ويأتي تداول هذا الفيديو مرة أخرى في ظل الدعوات المنتشرة في السعودية ودول عربية كثيرة إلى مقاطعة المنتجات التركية بسبب السياسة العدوانية التي ينتهجها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تجاه الدول العربية.

وكان العاهل المغربي، الملك محمد السادس، قرر اليوم الأربعاء، الموافقة على إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة مع تركيا لوقف الإغراق التركي للأسواق في المغرب. وبحسب موقع "هسبريس" المغربي، فقد قرر مجلس الوزراء المغربي في جلسته اليوم مراجعة اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية وجمهورية تركيا، التي تروم تقويم الاختلالات التي لحقت الميزان التجاري بين البلدين في السنوات الأخيرة. وكانت صحيفة "نيزافيسيمايا جازيتا" الروسية، ذكرت في تقرير لها أمس، أن المملكة العربية السعودية تقود حربًا تجارية ضد تركيا بسبب الخلافات السياسية بين أنقرة وعواصم الدول العربية. وقالت الصحيفة إن خلافات كبيرة متعلقة بالسياسة الخارجية بين عواصم الدول العربية وأنقرة أدت إلى هذا السيناريو، موضحة أن الإمارات والبحرين يمكن أن ينضما إلى تلك الحرب ضد تركيا. وأشارت الصحيفة إلى أن الوضع الاقتصادي الصعب التي تمر به تركيا يجعلها ضعيفة جدًا أمام الضغوط التجارية التي تقودها السعودية على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لافتة في الوقت ذاته إلى أنه من غير المتوقع أن يخفف أردوغان من مواقفه الخارجية. وتشير المعلومات إلى أن السعودية بدأت في تفعيل حظر غير معلن على شراء المنتجات التركية، حيث ذكرت صحيفة "فايننشيال تايمز" البريطانية نقلًا عن مصادر في وقت سابق أن المملكة حظرت بالفعل استيراد المنتجات التركية، وتواجه شركات الملابس التركية أزمة في تصدير بضائعها إلى المملكة.

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