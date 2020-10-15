إيطاليا تتخلى عن الصدارة أمام هولندا وإنجلترا تسقط في ويمبلي

مددت إيطاليا سلسلة مثالية إلى 19 مباراة من دون هزيمة، بتعادلها 1-1 مع ضيفتها هولندا، الأربعاء، لكنها تخلت عن صدارة مجموعتها في دوري الأمم الأوروبية.

ووضع لورينتسو بليغريني إيطاليا في المقدمة في الدقيقة 16، لكن دوني فان دي بيك تعادل بعد 9 دقائق، لينهي صيام هولندا عن التسجيل في 3 مباريات.

ولم يتمكن الفريقان من هز الشباك في الشوط الثاني لغياب اللمسة الحاسمة.

وفقدت إيطاليا، التي تملك 6 نقاط من 4 مباريات، الصدارة بالمجموعة الأولى لصالح بولندا التي هزمت البوسنة 3-صفر، لترفع رصيدها إلى 7 نقاط.

وتحتل هولندا المركز الثالث ولديها 5 نقاط.

وفي مباراة أخرى بالبطولة ذاتها، سقط منتخب إنجلترا على ملعب "ويمبلي" أمام ضيفه الدنماركي صفر-1، ليستعيد المنتخب البلجيكي الفائز على مضيفه الأيسلندي 2-1 صدارة المجموعة الثانية بالتصنيف الأول.

ويعود الفضل بفوز الدنمارك لهدف لاعب إنتر ميلان الإيطالي كريستيان إريكسن (36 من ركلة جزاء)، وبسالة حارس مرمى ليستر سيتي الإنجليزي كاسبر شمايكل الذي أنقذ مرماه من أهداف محققة.

واستفاد الضيوف من الزيادة العددية بعد طرد هاري ماغواير من صفوف "الأسود الثلاثة" لنيله إنذارين (5 و31).

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على إنجلترا، بعد أن أعاق كايل ووكر لاعب الخصم توماس ديلاني داخل المنطقة المحرمة، سددها "الرجل الجليدي" إريكسن بنجاح (36).

وهي الخسارة الأولى للمنتخب الإنجليزي الذي تراجع إلى المركز الثالث بسبع نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع الدنمارك، فيما عادت بلجيكا للصدارة بتسع نقاط، وبقين أيسلندا من دون رصيد.

وطرد من جانب إنجلترا ريس جيمس مع نهاية المباراة في الوقت بدل الضائع (90+4).

ومن جهة أخرى، قاد روميلو لوكاكو منتخب بلاده للصدارة من جديد بعدما تخلى عنها في الجولة الماضية إثر الخسارة أمام إنجلترا 1-2.

وسجل لوكاكو هدفي بلجيكا (9 و38 من ركلة جزاء)، فيما كان هدف أيسلندا من إمضاء بيركير مار سايفارسون (17).

ويتأهل أبطال المجموعات الأربع من المستوى الأول إلى نهائيات دوري الأمم، التي تقام بنظام خروج المغلوب بمباراتي نصف نهائي ثم مواجهة نهائية على اللقب.