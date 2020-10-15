نظم المئات من الإسرائيليين، تظاهرات اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا، من أجل التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فضيحة صفقة الغواصات مع ألمانيا.
وحمل المحتجون، الذين قدموا في قوافل سيارات من شمال وجنوب إسرائيل، غواصات لعبة فوق سياراتهم. وذلك داعين إلى ضرورة محاسبة نتنياهو عن هذه الفضيحة.
وجاء احتجاج اليوم بعد انتهاء القيود التي وقعت من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي تحد من المظاهرات، كانت تسمح للمشاركين بالتظاهر فقط في نطاق كيلومتر واحد من منازلهم.
واتهم مسئول سابق في إسرائيل، نتنياهو باخفاء معلومات على صلة عن مسؤولي الدفاع عندما قرر شراء الغواصات من ألمانيا.
يذكر أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد، حيث تم استجوابه في قضية الغواصات، إلا أنه لم يتم التعامل معه على أنه مشتبه به.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تظاهرات في إسرائيل للمطالبة بمحاكمة نتنياهو على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.