تظاهرات في إسرائيل للمطالبة بمحاكمة نتنياهو

نظم المئات من الإسرائيليين، تظاهرات اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا، من أجل التحقيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في فضيحة صفقة الغواصات مع ألمانيا.

وحمل المحتجون، الذين قدموا في قوافل سيارات من شمال وجنوب إسرائيل، غواصات لعبة فوق سياراتهم. وذلك داعين إلى ضرورة محاسبة نتنياهو عن هذه الفضيحة.

وجاء احتجاج اليوم بعد انتهاء القيود التي وقعت من أجل وقف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" والتي تحد من المظاهرات، كانت تسمح للمشاركين بالتظاهر فقط في نطاق كيلومتر واحد من منازلهم.

واتهم مسئول سابق في إسرائيل، نتنياهو باخفاء معلومات على صلة عن مسؤولي الدفاع عندما قرر شراء الغواصات من ألمانيا.

يذكر أن نتنياهو يحاكم في 3 قضايا فساد، حيث تم استجوابه في قضية الغواصات، إلا أنه لم يتم التعامل معه على أنه مشتبه به.