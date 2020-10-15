واشنطن تعيد تعيين منسق لشؤون التبت وسط توتر متزايد مع الصين

عينت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا، مسؤولا كبيرا في حقوق الإنسان منسقا خاصا لقضايا التبت، في خطوة من المرجح أن تثير غضب الصين وسط توتر متزايد في العلاقات بين البلدين.
وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يوم الأربعاء، أن روبرت ديسترو مساعد وزير الخارجية للديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، سيتولى المنصب الإضافي الذي ظل شاغرا منذ بداية رئاسة ترامب عام 2017.
وقال بومبيو إن ديسترو "سيقود الجهود الأمريكية لتعزيز الحوار بين جمهورية الصين الشعبية والدالاي لاما أو ممثليه وحماية الهوية الدينية والثقافية واللغوية الفريدة لأهالي التبت والضغط من أجل احترام حقوقهم الإنسانية".
ورفضت الصين باستمرار التعامل مع المنسق الأمريكي، معتبرة ذلك تدخلا في شؤونها.
ويأتي التعيين في وقت تراجعت فيه العلاقات بين الولايات المتحدة والصين إلى أدنى مستوى لها منذ عقود بسبب قضايا منها التجارة وتايوان وحقوق الإنسان وبحر الصين الجنوبي وفيروس كورونا.
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