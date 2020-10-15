صفاء الهاشم تطالب بترحيل المصريين من الكويت .. لهذا السبب !!

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محمد سياف - ابو ظبي - صفاء الهاشم تطالب بترحيل المصريين من الكويت ، وتعود لاستهداف العمالة المصرية على خلفية مطالبة النواب في البرلمان الكويتي بمحاربة الفساد ومنع التهرب التمويني بشكل عام، ودعوتهم إلى استغناء التموين عن جميع العمال الوافدين وتكويت ذلك القطاع بإحلال الكويتيين المتقاعدين أو أبناء الكويتيات أو غير محددي الجنسية، وذلك بعد اتهام بعض الوافدين ولاسيما المصريين بتكرار عملية التهريب وبيع المواد التموينية في السوق السوداء في منطقتي جليب الشيوخ وخيطان، بحسب جريدة الراي الكويتية .

صفاء الهاشم تطالب بترحيل المصريين من الكويت

في الوقت الذي لم يحدد فيه النواب جنسية بعينها تقوم بعملية تهريب المواد التموينية وبيعها في السوق السوداء، رأت النائبة صفاء الهاشم أن حل تلك المشكلة يأتي بالاستغناء عن العمالة المصرية، وبالتحديد في إدارة التموين وإحلال العمالة الكويتية من المتقاعدين وأبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية مكانهم، مطالبة وزارة التجارة بوضع نظام دقيق وصارم في اكتساب الكميات التموينية لبعض الأسر التي تفيض المقررات التموينية عن حاجتهم الشهرية، ويذهب الفائض للعمالة المصرية والبنغالية، وبيعه في منطقة خيطان وجليب الشيوخ ويتم تهريبه إلى بلادهم .

أعادة تقدير المققرات التموينية

اقترح بعض أعضاء مجلس النواب الكويتي، أن يتم تحديد شرائح لمستحقي المواد التموينية، مشيرين إلى أنه لابد أن يقتصر منح المقررات التموينية على مستحقيه من المواطنين، وخاصة الطبقتين المتوسطة والضعيفة، فمن غير المنطقي أن يمنح أصحاب الدخول المرتفعة تلك المواد التموينية، حيث يتم استغلال فائض المواد التموينية في غير ما هو مخصص له، كما أكدت صفاء الهاشم خلال حديثها أنها حذرت مرارًا وتكرارًا من التلاعب بفائض المقررات التموينية، وضرورة تحديد شرائح يستحوق التموين فعلًا .

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