أمريكا تكشف موعد صرف حزمة مساعدات كورونا

كشف وزير الخزانة الأمريكي "ستيف منوتشين"، عن أنه من غير المرجح صرف حزمة مساعدات أخرى لمواجهة كورونا قبل الانتخابات الرئاسية في البلاد.
وفي كلمة خلال المؤتمر العالمي لمعهد "ميلكن"، اعتبر أنه "في هذه المرحلة سيكون إنجاز أي شيء ما قبل الانتخابات وتنفيذه صعبًا".
وكان "منوتشين" بصفته وسيطًا للبيت الأبيض، يتفاوض مع رئيسة مجلس النواب "نانسي بيلوسي"؛ للاتفاق على شروط وكلفة حزمة الإغاثة، التي وافق عليها الديمقراطيون في مجلس النواب.
وكانت بيلوسي، أعلنت أنها ستبحث حزمة المساعدات المقترحة للمواطنين لمواجهة فيروس كورونا، مع وزير الخزانة ستيفن مونوتشين.
واعتبرت في تصريح قبل أيام أن "الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقراره الابتعاد عن محادثات حزمة المساعدات لمواجهة كورونا، أظهر مرة أخرى معدنه الحقيقي، ووضع نفسه فوق اعتبارات البلاد بالتواطؤ الكامل من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونجرس".
وأضافت "أظهر ترامب بذلك أنه غير راغب في القضاء على الفيروس واحتقاره للعلم، فيما البيت الأبيض في حالة فوضى تامة".
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