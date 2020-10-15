هل يمكن إضافة التابعين رغم تعليق تسجيل حساب المواطن ؟ يتساءل المواطنين حول هذا الأمر بعد إيقاف التسجيل الجديد في برنامج حساب المواطن للمستفيدين جدد في الفترة الحالية حيث يؤكد برنامج حساب المواطن أنه بمقدور جميع المستفيدين المثبت اعليتهم إضافة تابعين إليهم في حسابهم بالرغم من إيقاف التسجيل هذا وقد تم صرف دفعة دعم حساب المواطن لشهر أكتوبر يوم السبت لمن تم إثبات أهليتهم جميعاً للقبول من أجل الحصول على دعم حساب المواطن.

إضافة التابعين وتعليق تسجيل حساب المواطن

ورد عن البرنامج عبر الحساب الخاص بخدمة المستفيدين تقرير جاء به “إنه تم تعليق قبول أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على دعم حساب المواطن من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف هذا الدعم لدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 حيث يشمل ذلك من أرسل طلبه فيما قبل هذل التاريخ ولكنه لم يتمكن من استكمال إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ولكن يستثنى من هذا الأمر إضافة تابعين جدد للحسابات التي تم تسجيلها من قبل بالفعل في برنامج حساب المواطن.

صرف حساب المواطن شهر أكتوبر

هذا واعلنت الجهات المعنية بتسليم دعم حساب المواطن عن قيمة مبلغ الدعم الذي تم صرفه منذ البداية وحتى الآن، فتذكر الهيئة برنامج حساب المواطن اليوم قم بدفع 1.8 مليار ريال مخصص لدعم شهر أكتوبر للمستفيدين الذين تم إثبات أهليتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لشروط الاستحقاق في دفعة حساب المواطن الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة كأثر عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال سعودي، ليصبح إجمالي ماقتم البرنامـج بدفعه للمستفيدين منذ انطلاقه وحتى الآن أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن الدفعـات السابقة.