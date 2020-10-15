حساب التميز الراجحي و حساب الخاصة | المميزات والشروط

يقدم مصرف الراجحي لعملائه خدمة حساب التميز الراجحي و حساب الخاصة لعملائه المميزين التي تلقى قبولاً بين العملاء الذين يرغبون في خدمة من نوع خاص، والتي تتيح للمشتركين فيها من عملاء المصرف عدة مميزات تختلف عن الحساب العادي وتعمل على سرعة تنفيذ الخدمات على دار اليوم لمدة 24 ساعة وراحة العملاء، ويشتهر مصرف الراجحي بتقديم خدمات التمويل الشخصي وخدمات التقسيط، وهذه الخدمة متاحة للسعودي والمقيم.

مميزات فتح حساب التميز الراجحي

يتمتع عملاء حساب التميز الراجحي بالعديد من المميزات عن العملاء العاديين حيث يحصلون على خدمة مصرفية عالية الجودة، ويتم تخصيص موظفين مدربين بشكل خاص لتتعامل مع عملاء التميز والخاصة.

وجاءت مميزات الحساب على النحو التالي:

يتم استقبال العميل في صالات خاصة مصممة خصيصاً لعملاء حساب التميز.

توفير بطاقة ماستر كارد أو فيزا بلاتينية للعميل.

يمكن للعميل استخراج بطاقة ائتمانية مجانية لأفراد العائلة التابعين له.

خدمة عملاء مميزة على مدار 24 ساعة.

استخراج بطاقة مدى الخاصة بمصرف الراجحي مجاناً.

الحصول على دفتر شيكات ذو تصميم خاص بعملاء حساب التميز الراجحي.

العميل الذي يتوفر في حسابه 350 ألف ريال فأكثر يتم تخصيص مدير علاقات عامة له.

تحويل الأموال من أي صراف آلي أو من الإنترنت بمبالغ تصل إلى 250 ألف ريال إلى حساب بمصرف الراجحي أوي أي مصرف آخر.

إيداع يصل إلى 200 ألف ريال من أي صراف آلي في أنحاء المملكة.

المشتركون في الخدمة يتوفر لهم مستشار مالي خاص لتقديم المشورة في الخطوات الهامة الاستثمارية مثل الدخول في المشاريع وغيرها، ومثل المشتركون في تداول الراجحي يحصلون على استشارات في شراء الأسهم وعملية التداول.

يوفر مصرف الراجحي لعملائه (من يمتلك حساب جاري في البنك) فرصة الاشتراك في منصة تداول الراجحي للدخول إلى عالم البورصة بدون رسوم وبشكل إلكتروني.

شروط فتح حساب التميز الراجحي

لابد من تحقيق شروك التقديم على الحساب التي حددها مصرف الراجحي لعملائه لقبول عملية التقديم.

وجاءت شروط فتح الحساب على النحو التالي:

الحصول على عضوية مميزة استناداً إلى حساب العميل: يجب أن يكون العميل لديه حساب في مصرف الراجحي لفتح حساب التميز لا يقل عن 100 ألف ريال سعودي للأفراد أما الشركات يجب ألا يقل الحساب البنكي لها عن ملون ريال سعودي على أن يتم احتساب الرصيد خلا مدة ستة أشهر.

الحصول على عضوية مميزة استناداً إلى الراتب الشهر: لفتح الحساب من خلال الراتب يجب أن يكون راتب الرجل لا يقل عن 25 ألف ريال سعودي وراتب المرأة لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي.

لفتح الحساب من خلال الراتب يجب أن يكون راتب الرجل لا يقل عن 25 ألف ريال سعودي وراتب المرأة لا يقل عن 20 ألف ريال سعودي. الحصول على عضوية التميز للشركات: يشترط هنا وصول رصيد الشركة إلى 5 مليون ريال سعودي.



طريقة فتح حساب التميز الراجحي

يمكن التقديم على الحساب لجميع العملاء من خلال اتباع أحد الخيارات التالية:

زيارة أقرب فرع لمصرف الراجحي.

أو من خلال التواصل من خلال البريد الإلكتروني لعملاء المصرف.

الاتصال على خدمة العملاء من خلال الهاتف التالي 8001248880

للعملاء الجدد يمكن الاتصال على الرقم التالي8001241222

عند الاتصال يتم إخبار خدمة العملاء بالرغبة في الانتقال على حساب التميز .

حساب الخاصة

يحصل العميل المشترك في حساب الخاصة في مصرف الراجحي على العديد من المميزات تصب في مصلحة العميل لتقديم خدمات واستشارات استثمارية وتأمينية للحصول على نتائج مضمونة ومدروسة، ويختلف حساب الخاصة عن حساب التميز الراجحي في عدة أشياء ستضح من خلال استعراض المميزات الخاصة بالعميل المشترك في الخاصة.

مميزات حساب الخاصة

يتميز العميل المشترك في حساب الخاصة في مصرف الراجحي بعدة مميزات هي:

يحصل العميل على مدير أعمال خاص به لتقديم الاستشارات والنصائح الاستثمارية والتأمينية قبل أن يتخذها العميل لتحقيق أعلى الأرباح بشكل مضمون ومدروس.

استخراج بطاقة مدى للمشتريات ودفتر شيكات بشكل مجاني بدون رسوم وإمكانية استخراج بطاقات عائلية.

حد أقصى للإيداع يصل إلى 200 إلى ريال سعودي من الصراف.

حد أقصى لتحويل الأموال إلكترونيًا أو من الصراف يصل إلى 700 إلف ريال سعودي لأي حساب داخل وخارج السعودية.

إتاحة خدمة العملاء الهاتفية على مدار اليوم وطوال أيام الشهر .

وبهذا نكون قد تعرفنا في هذا المقال على حساب التميز في مصرف الراجحي وتعرفنا على المميزات والشروط لفتح الحساب.