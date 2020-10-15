موعد صرف الدفعة 36 حساب المواطن عام 1442 لشهر نوفمبر

يتم تحديد موعد صرف الدفعة 36 لشهر نوفمبر من حساب المواطن السعودي الدورة المقبلة من العام الميلادي الجاري 2020م الموافق هجرياً 1442، حتى يتم معرفة تاريخ إيداع و صرف الدفعة المقبلة الدفعة السادسة والثلاثون من حساب المواطن في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستهلكين والأسر ذوي الحاجة وذوي الدخل المتوسط والمستفيدات من دعم البرنامج الحكومي،وقد أنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موقع التويتر والفيسبوك إجابة التساؤل المتداول عن موعد صرف وإيداع الدفعة الجديدة من حساب المواطن الدفعة القادمة، حيث تم تحديد موعد صرف حساب المواطن بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي، ويمكنكم الإطلاع على نتائج الأهلية عبر الموقع الرسمي الخاص حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

آهلية الدفعة 36 حساب المواطن 1442

بعد قيام المملكة العربية السعودية بالإعلان عن نتائج الأهلية للمسجلين في برنامج حساب المواطن الدفعة المُقبلة، فيتم الدخول إلى موقع حساب المواطن الرسمي للاستعلام عن نتائج أهلية حساب المواطن لعام 1442 وعندما يكون الشخص مؤهلاً الأهلية حساب المواطن فهذا يعني أن تركيبة الأسرة المُسجلة مؤهلة للحصول على دعم البرنامج ومستحقين استحقاقاً تاماً للدعم.

حيث يتم احتساب المؤهلين للدفعة 36 حساب المواطن شهر نوفمبر عام 1442 عند حساب عملية الاستحقاق، وهنا يتم مراعاة الأمور الآتية :

عدد أفراد الأسرة. أعمار التابعين في حال كانت أكبر من 18 عاماً أو أصغر من ذلك.

كما سيتم احتساب إجمالي دخل الأسرة في عملية الاستحقاق للمؤهلين فقط، ويمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في البرنامج من خلال الموقع الرسمي حساب المواطن الدفعة 36 عام 1442.

موعد صرف وإيداع الدفعة 36 حساب المواطن شهر نوفمبر

وبحسب المدة الزمنية المتبقية على إيداع وصرف حساب المواطن الدفع المقبلة لشهر نوفمبر وسبتمبر أو على حلول موعد نزول راتب حساب المواطن السعودي الدفعة السادسة والثلاثون المُحدد رسمياً بتاريخ العاشر من كل شهر ميلادي أي الموافق العاشر من شهر نوفمبر اعتباراً من اليوم الاثنين بتاريخ 12 أكتوبر 2020 م الموافق لتاريخ 25 صفر 1442هـ،فيعتبر عدد الأيام المتبقية على الصرف والإيداع هي تقديرياً 29 يوم.

حيث أعلنت الجهات المختصة من جانب حساب المواطن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي موقع “تويتر” عن الانتهاء من إيداع مبالغ الدفعة الخامسة والثلاثون الخاصة بشهر أكتوبر 1442 هـ في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات أصحاب الطلبات المكتملة وكاملين الأهلية.