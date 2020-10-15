ضربة جديدة لترامب.. تويتر يغلق الحساب الشخصي للمتحدثة باسم البيت الأبيض

أعلنت شركة "تويتر"، أنها أغلقت الحساب الشخصي للسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض "كايلي ماكناني"، بسبب انتهاكها قوانين منصة التغريدات القصيرة.

وأشارت "تويتر"، إلى أن "ماكناني" نشرت تغريدة تتعلق بقضية تخص المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر، قبل الانتخابات الرئاسية المزمعة في الثالث من نوفمبر المقبل، بهدف التأثير على النتائج.

وكانت "تويتر" و"فيسبوك" حظرتا نشر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" تعلق باتهامات وجهت لنجل بايدن في التدخل بشؤون أوكرانيا، عندما كان والده يشغل منصب نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

وكان عميل في الاستخبارات قد تقدم بشكوى إلى رؤسائه بشأن مكالمة هاتفية جرت في 25 يوليو عام 2019، بين الرئيس الأمريكي ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ودفعت هذه الشكوى بالديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس النواب في الكونغرس، إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر من العام الماضي، بشبهة إساءة ترامب استخدام سلطته.

وخلال المكالمة الهاتفية، طلب ترامب من زيلينسكي فتح تحقيق حول نشاط هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، في أوكرانيا.

وكان هانتر بايدن عضوا في مجلس إدارة مجموعة غاز أوكرانيا حين كان والده نائبا للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما.