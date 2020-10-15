سعر ومواصفات جميع هواتف iPhone 12 و iPhone 12 Pro الجديدة

عقدت شركة آبل مؤتمر يوم أمس لتعلن عن عائلة iPhone 12 الجديدة، والتي تأتي بأربعة أنواع مختلفة من الهواتف في تلك الفئة الجديدة، حيث أعلنت الشركة عن iphone12 و iphone12 mini وكذلك iphone12 pro و iphone12 pro max، وتأتي تصاميم كل نوع من هذه الأنواع بمميزات وأسعار مختلفة، بحيث توفر جميع متطلبات العملاء على مستوى العالم.

iPhone 12

أعلنت شركة آبل عن أول مفاجآت هذه السنة وهي iphone 12 الجديد، والذي يأتي بتصميم مختلف تماماً عن التصميمات السابقة، وكذلك المميزات الجديدة وهي:

الشاشة : تأتي شاشة ايفون 12 بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170*2535، ويأتي resolution الشاشة بدقة full HD plus أي 460 بيكسل للإنش الواحد، وكذلك الشاشة تأتي من نوعية super amoled والتي تعطي جودة عالية جداً عن شاشات LCD القديمة.

: تأتي شاشة ايفون 12 بمساحة 6.1 إنش بدقة 1170*2535، ويأتي resolution الشاشة بدقة full HD plus أي 460 بيكسل للإنش الواحد، وكذلك الشاشة تأتي من نوعية super amoled والتي تعطي جودة عالية جداً عن شاشات LCD القديمة. يأتي البرواز الخارجي للهاتف مصنوعاً من الالمونيوم، حيث يعطي لوناً براقاً في أشعة الشمس.

المعالج :يتميز معالج هذا الهاتف بالسرعة الكبيرة مقارنةً بأي موبايل لأي شركة منافسة، فالمعالج هو A14 bionic الجديد.

:يتميز معالج هذا الهاتف بالسرعة الكبيرة مقارنةً بأي موبايل لأي شركة منافسة، فالمعالج هو A14 bionic الجديد. نظام التشغيل :يعمل الهاتف بنظام تشغيل OIS 14 المُقدم من الشركة.

:يعمل الهاتف بنظام تشغيل OIS 14 المُقدم من الشركة. ذاكرة الجوال : يأتي الجول بثلاث خيارات للذاكرة، فالشركة تقدم جوال بذاكرة ال64GB وذاكرة 128GB وكذلك ذاكرة 256GB.

: يأتي الجول بثلاث خيارات للذاكرة، فالشركة تقدم جوال بذاكرة ال64GB وذاكرة 128GB وكذلك ذاكرة 256GB. كاميرا الجوال : يأتي الهاتف بكاميرا مزدوجة في ظهر الهاتف كل كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل.

: يأتي الهاتف بكاميرا مزدوجة في ظهر الهاتف كل كاميرا بدقة 12 ميجا بيكسل. يبلغ وزن الهاتف الجديد iPhone 12 حوال 162 جرام، وهذا الوزن مناسب جداً، خصوصاً بعد التعديلات الجديدة في تلك الفئة.

الجديد iPhone 12 حوال 162 جرام، وهذا الوزن مناسب جداً، خصوصاً بعد التعديلات الجديدة في تلك الفئة. وتأتي الميزة الأهم، وهي أن الهاتف يعطي أفضل أداء في شبكات ال5G الجديدة، والتي تصل قدرتها في الداونلود حولي 4 جيجا بايت، أما سرعة الأبلود فقد يصل إلى ربع جيجا بايت في الثانية.

الجديدة، والتي تصل قدرتها في الداونلود حولي 4 جيجا بايت، أما سرعة الأبلود فقد يصل إلى ربع جيجا بايت في الثانية. سعر الهاتف : يبدأ سعر تلك الفئة من 800 دولار، أي بحولي 3000 ريال سعودي، حيث يوجد أربعة ألوان من الهاتف (الأسمر-الأبيض-الأخضر الليموني-وكذلك اللون الأزرق).

: يبدأ سعر تلك الفئة من أي بحولي حيث يوجد أربعة ألوان من الهاتف (الأسمر-الأبيض-الأخضر الليموني-وكذلك اللون الأزرق). تأتي عبلة الجوال بدون شاحن، أو سماعة هاتف.

وتأتي فئة جديدة من شركة آبل وهي فئة mini والتي تتميز بنفس إمكانيات الهاتف العادي، ولكن تتميز بصغر الحجم وقلة في الوزن، حيث تأتي الشاشة بمساحة 5.4 إنش.

ويبدأ هذا الجوال بسعر 700 دولار بما يساوي 2625 ريال سعودي.

iPhone 12 miniiPhone 12 Pro & iphone 12 pro max

نأتي للفئة التي ينتظرها الجميع، وهي فئة البرو، حيث تأتي هذه الفئة بمميزات أكثر من الهاتف العادي، ويوجد أيضاً نوعان من تلك الفئة iphone12 pro و iphone12 pro max.

مساحة الشاشة:

iphone12 pro : تأتي مساحة الشاة 5.5 إنش.

iphone12 pro max: تبلغ الشاشة حوالي 6.7 إنش.

كاميرا الجوال:

كلا الهاتفين يمتلكان ثلاث كاميرات بدقة 12 ميجا بيكسل، حيث الكاميرا الأولي وهي الكاميرا العادية، ثم تليها كاميرا ultra wide ثم كاميرا zoom.

أما البرواز الخارجي للهاتف فهو مصنوع من مادة الاستاليس القوية، أما باقي المميزات فهي مثل فئة ايفون 12 العادية.

كما تأتي ألوان الجوال باللون الذهبي والأسود واللون الفضي، وكذلك اللون الأزرق.

كما يتحلى هذه الهواتف بخاصية Magsafe الجديدة، والتي تتميز الشحن اللاسلكي للهاتف، ويبلغ قوة الشحن حوالي 15 وات.

وسيتم طرح هذه الهواتف قريباً جداً في السعودية، لتكون متاحة لعشاق هواتف آبل، بسعر يبدأ من 1000 دولار أي حوالي 3715 ريال سعودي.