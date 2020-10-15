نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد نزول أيفون 12 وأسعاره بالدولار في المقال التالي

عمر شويل - جدة أيفون 12 يعتبر من اهم الإصدارات التي عملت عليه شركه ابل لان الهاتف يعد من التقنيات الحديثة في العالم التي يمنحك الرفاهية والمميزات الموجودة بالهاتف، ونظرا إلي أن شركه ابل تعمل علي إصدار العديد من الهواتف الذكية والمعروفة في جميع أنحاء العالم والتي تتسم بمميزاتها عن باقي الهواتف الأخري، أيفون 12 يتمتع بمميزات مختلفه تختلف عن باقي الهواتف الأخري والتي ينجذب إليها الأشخاص.

أيفون 12

أيفون 12 من اهم الهواتف في 2020 نظرا لما يحتويه الهاتف من مميزات كثيره والتصميم المختلف عن باقي الأجهزة، فقد عملت شركه ابل الأمريكية تطوير أيفون 11 وتطرح التطوير من حيث المميزات في أيفون 12 الذي سيتوافر في العالم قريبا جدا، فيتميز أيفون 12 بعده مميزات من أهمها:

ذكراه الرامات من 4 إلي 12 جيجا.

مساحه تخزين الجهاز 128/256/512 جيجا بايت.

الكاميرات الخلفية للجهاز 2+5+12+24 ميجا بكسل.

الكاميرا الأمامية أس أل ثلاثيه الأبعاد.

الجهاز يدعم شبكه الجيل الخامس.

هيكل الجهاز من الفولاذ.

تصميم شكل جديد للجهاز.

بطاريه الهاتف 3064 مللي أمبير وتتميز بالشحن السريع.

يتميز أيفون 12 بعده طرازات بمقاسات شاشه مختلفه وهي:

أيفون 12 هناك مقاسين مختلفين من الشاشة ( 5.4 – 6.1 )بوصه. أيفون 12 برو ومقاس شاشه 6.1 بوصه. أيفون 12 برو ماكس بشاشه 6.7 بوصه.

أسعار أيفون 12

عملت شركه ابل الأمريكية علي طرح هاتف أيفون 12 الجديد كليا وبأحجامه المختلفة وبالألوان الجديدة التي يتوافر فيها اللون الأزرق وهذا اللون يعتبر من اجدد الألوان التي سوف تكون متاحه فيه، وسوف يتم إصدار اربعه أصدارات مختلفه من أيفون 12 والتي تتميز باختلاف أحجامها وألوانها، فقد اختلفت أسعار أيفون 12 والتي سوف تتراوح حسب نوع جهاز أيفون 12 وهذه الأسعار تتميز كالاتي:

أيفون 12 بسعر 799 دولار.

بسعر 799 دولار. أيفون 12 منيي بسعر 699 دولار.

بسعر 699 دولار. أيفون 12 برو بسعر 999 دولار.

بسعر 999 دولار. أيفون 12 برو ماكس بسعر 1099 دولار.

ميعاد طرح أيفون 12

عملت شركه ابل الأمريكية علي سرعه طرح أيفون 12 في هذه العام 2020 حيث توقع كثير من الناس انه سوف يتم نزول أيفون 12 في شهر أكتوبر، ولكن شركه ابل عملت علي طرح أيفون 12 الموافق 26/صفر/1442 بإصدار أجهزة تجريبيه من خلال المؤتمر الذي تم عقده للإعلان عن ميعاد طرح أجهزة أيفون 12، وسوف يتم توافر جهاز أيفون برو ابتداء من يوم الجمعة الموافق 6/ربيع الأول/1442 وحيث يتم إصدار جميع أصدارات أيفون 12 برو ماكس ابتداء من يوم الجمعة الموافق 27/ربيع الأول/1442.

وفي نهاية المقالة نتمنى أن نكون شرحنا لكم أيفون 12 وشرح مميزاته بالكامل والأسعار المختلفة للجهاز ومتي سيتم أصدار جهاز أيفون 12 علي جميع دفعاته بالتاريخ والذي سيسهل عليكم معرفه الصدارات وميعاد نزولها.