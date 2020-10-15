الرئيس الصينى يدعو الجيش أن يكون على أهبة الاستعداد للحرب

وقال "شى" أثناء تفقده للقاعدة البحرية فى تشاوتشو بمقاطعة قوانغدونغ جنوبى البلاد، بحسب "روسيا اليوم" : "سلاح مشاة البحرية بجيش التحرير الشعبى الصينى، قوة قتالية نخبوية مخصصة للقيام بالعمليات البرمائية، ويحمل على كاهله واجبات هامة خاصة بحماية أمن سيادة البلاد ووحدة أراضيها والمصالح البحرية والمصالح الخارجية".
وأضاف: "سلاح مشاة البحرية ينبغى أن يركز على الاستعداد للحرب والقدرات القتالية، وأن يحافظ على مستوى عال من الاستعداد".
ودعا إلى بذل جهود أكبر لدفع تحول السلاح وتحسين قدراته القتالية لبناء قوات قوية تضم جنودا لديهم خبرة فى الأعمال القتالية، وتتسم بالتكامل والتنوع فى العمليات، وسرعة الاستجابة، والقدرة على القتال تحت ظروف متعددة الأبعاد.
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