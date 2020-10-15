بومبيو: لن نسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران بامتلاك أسلحة نووية.

وأضاف بومبيو في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر": "لن نسمح أبدا لأكبر راع للإرهاب بامتلاك سلاح نووي".

وتابع: "إيران تدعي أنها لا تسعى لامتلاك سلاح نووي ثم تهدد العالم ببرنامجها النووي"، داعيًا جميع دول العالم لرفض ابتزاز النظام الإيراني .

وفي وقت سابق، أكد بومبيو، خلال مؤتمر صحفي أن سياسة "الضغوط القصوى" التي اتبعتها بلاده مع إيران، كانت مثمرة في مواجهة الإرهاب.

وقال بومبيو إن "سياسة الضغط القصوى على إيران حرمتها من موارد لدعم الإرهاب، والسعودية شريك أساسي في حملة الضغوط القصوى على إيران".

واتهم وزير الخارجية الأمريكي طهران بأنها "تدعم هجمات الحوثيين على السعودية... وتأمر الحوثيين بمنع إيصال المساعدات الإنسانية للشعب اليمني".

وأشار وزير الخارجية الأمريكي إلى أن واشنطن تدعم أمن حلفائها "في مواجهة تهديدات إيران"، مضيفا أن "إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دعمت دول الخليج أكثر من أي إدارة أخرى".

وفي إطار متصل، أعرب بومبيو عن سعادة الولايات المتحدة لاتخاذ الحكومة العراقية المزيد من الإجراءات لحماية سفارة بلاده في بغداد من الفصائل المسلحة المدعومة من إيران.