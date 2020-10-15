بسبب بايدن .. تويتر يغلق حساب السكرتيرة الصحفية بالبيت الأبيض

ووفقا لموقع "روسيا اليوم"، أفادت منصة تويتر، بأن ماكنانى حاولت التأثير على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة من خلال نشرها تغريدة بخصوص المرشح الديمقراطى للرئاسة جو بايدن وابنه هانتر.

جدير بالذكر أن منصتَى "تويتر" و"فيسبوك"، كانتا قد منعت نشر مقال لصحيفة "نيويورك بوست" عن اتهامات موجهة لنجل بايدن بالتدخل فى شؤون أوكرانيا، فى فترة حكم الرئيس السابق باراك أوباما، حيث كان والده يشغل منصب نائب الرئيس.