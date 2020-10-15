كيفية الإستفادة من مبادرة الدعم السكني والإعفاء من السداد

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن مبادرة الدعم السكني والإعفاء من سداد أقساط تلك الوحدات السكنية للمواطنين السعوديين الذي تتوافق معهم الشروط والضوابط الذي حددتها وزارة الإسكان في المملكة للحصول علي الدعم السكني، حيث تسعي وزارة الإسكان السعودية الي الي تملك الأراضي السعودية والوحدات السكنية للمواطنين السعوديين والذي يحقق ذلك أهداف ويعزز المملكة العربية السعودية في المستقبل، فقد تضم وزارة الإسكان مجموعة متنوعة من مبادرات الدعم السكني لكل تخصص علي حدة، حيث تقدم الدعم السكني الى العسكريين، الدعم السكني الي المدينين، الدعم السكني الي المتعلمين وغيرهم من العديد من المبادرات التي تقدمها وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، فقد قدمت وزارة الإسكان بالعديد من الخدمات الأخري والمتميزة جداً للمواطنين السعوديين ومازالت تقدم الدعم السكني الذي يستفيد منه كل الجهات والتخصصات الحكومية والخاصة، ولكن تستهدف أولاً الفئات الأولوية بالدعم من الطبقات الفقيرة وأصحاب الدخل الضعيف والمتوسطة حتي يستفدي من ذلك الدعم الستحقين من المواطنين ثم يأتي بعد ذلك الطبقات العليا وتوفير لهم المنتجات السكنية والفلل الجاهزة بتصميمات حديثة وعصرية وتوفر لهم وزارة الإسكان جميع مطالبهم السكنية.

الدعم السكني للمدنين

أعلنت وزارة الإسكان السعودية موضحة عبر موقعها الالكتروني الرسمي سكني أن مبادرة دعم المدنين بالمملكة العربية السعودية عبارة عن قرض إضافي يتم تقديمه لهم من إجمالي الوحدة السكنية، بالإضافة الي القرض الأول التي تتجاوز قيمته خمسمائة ألف ريال للحصول علي السكن الول، وذلك وفق عدة شروط وضوابط تم تحديدها للإستفادة من المبادرة، وهي علي النحو الأتي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 40 عاماً ولا يزيد عن 44 عاماً للإستفادة من قرض إضافي بقيمة 75 ألف ريال سعودي. ألا يقل عمر المتقدم عن 45 عاماً ولا يزيد عن 49 عاماً للإستفادة من قرض إضافي بقيمة 85 ألف ريال سعودي. ألا يقل عمر المتقدم عن 50 عاماً للإستفادة بقرض إضافي 95 ألف ريال سعودي.

الدعم السكني للعسكريين

تقدم وزارة الإسكان السعودية الدعم السكني للعسكريين، وذلك بتقديم 500 ألف ريال سعودي من العسكريين للحصول علي مساكن، فيما توفر الوزارة قرض إضافي بنسبة 20% أي بمبلغ 140 ريال سعودي كحد أقصي، ولكن في الوقت الحالي يستطيع المستفيدين من العسكريين الإستفادة من القرض العقاري المدعوم، وذلك لتعليق القرض الإضافي منذ شهر مايو السابق.

الإعفاء من سداد الوحدة السكنية

أعلنت وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية عن إعفاء المستفيدين من الدعم السكني من تسديد الأقساط في حالة العجز الدائم، أو حدوث ظرف طارئ تسبب في العجز لا قدر الله تعالي، والإعفاء أيضاً في حالة وفاة المستفيد لا قدر الله ففي ذلك الحالة يتم إعفاء أهالي المستفيد من التسديد.