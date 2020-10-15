تمويل شخصي بدون كلفة أجل لمدة 3 أشهر وبراتب 2500 ريال فقط

يقدم بنك سامبا العديد من التمويلات الشخصية المميزة جداً وتتناسب مع جميع الفئات العمرية والاجتماعية، فقد يقدم تمويل شخصي بدون كلفة أجل ومميز جداً للعملاء، حيث يختلف هذا التمويل عن أي تمويل يقدمه بنك أخر في المملكة العربية السعودية ويصل الي 500.000 ريال سعودي أي نصف مليون ريال مع إمكانية سداد التمويل بدون فوائد أو أرباح لمدة ثلاثة شهور، فالتمويلات التي يقدمه بنك سامبا بالمملكة العربية السعودية تمويلات تسهيلية وبشروط ميسرة وسهلة ومراعاية لظروف العميل المعيشية، وحاجته المتزايدة من متطلبات الحياة ومتطلباته المفاجئة عند حدوث أي ظرف مفاجئ والتي تحتاج الي أخذ قرض بتمويل شخصي بنكي وليس بيد العميل حلها إلا باللجوء لذلك، ولذلك فقد سهل بنك سامبا السعودي وجعل من مميزات ذلك التمويل الشخصي إمكانية سداده بدون أرباح أو رسوم خلال الثلاثة أشهر الأولي من الحصول علي التمويل وإيداع أمواله الي حساب العميل، فقد يتمكن العميل الحاصل علي القرض من سد أعباء الحياة من متطلبات سواء لغرض الزواج، أو شراء سيارة جديدة أو تصليح سيارة لدية، أو يمكنه سد أقساط متأخرة لديه لبنوك أو أي مؤسسات أخري. مزايا تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجل يصل قيمة التمويل الشخصي المقدم من بنك سامبا وبدون كلفة أجل الي نصف مليون ريال سعودي.

تمتد فترة السداد الي 60 شهر أي لمدة 5 سنوات، مع إمكانية سداد أول ثلاثة أشهر من الحصول علي التمويل بدون أرباح.

التمويل الشخصي تابع لهيئة الرقابة الشريعة وخاضع لقوانين وأحكام الدين الحنيف.

يمكن للعميل شراء مديونة جديدة.

تتم الموافقة علي التمويل فورياً عد توافق الأحكام والشروط المحددة من بنك سامبا.

إعفاء أهالي المقترض من السداد في حالة تعرض المقترض للعجز الدائم أو وفاته لقدر الله تعالي.

يحصل المقترض علي فيزا فورية من بنك سامبا بعد الموافقة علي طلب القرض وإيداع الأموال في حساب العميل.

يتمكن العميل علي الحصول علي تمويل إضافي بعد سداد 20% من قيمة المبلغ. شروط آهليه تقديم طلب الحصول علي التمويل الشخصي بدون كلفة أجل أن يكون عمر المتقدم لطلب التمويل الشخصي 18 عاماً كحد أدني أو أعلي من ذلك. ألا يقل الراتب الشهري للعميل عن 2500 ريال سعودي كحد أدني. ألا تقل خدمة العمل عن شهر. كيفية التقديم لطلب التمويل الشخصي بدون كلفة أجل من بنك سامبا بطاقة الهوية الوطنية. خطاب من جهة العمل يفيد بتحويل الراتب الشهري. إقرار من جهة العمل يحتوى علي المسمي الوظيفي، والدخل والبدلات، وسنة الالتحاق بالوظيفة. مزايا تمويل بنك سامبا بدون كلفة أجلشروط آهليه تقديم طلب الحصول علي التمويل الشخصي بدون كلفة أجل

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