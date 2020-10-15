بمساعدة "غوغل".. عاد إلى أسرته بعد 12 عاما من اختطافه

في واقعة لا تكاد تصدق، نجح مراهق في العودة إلى عائلته، بعد 12 عاما من حادث اختطافه على يد أحد فناني الشوارع.

وكشفت وسائل إعلام إندونيسية تفاصيل مثيرة لقصة الطفل عرفان واهيو المؤثرة.

فعندما كان في الخامسة من عمره، تعرض للاختطاف أثناء عودته إلى منزله في منطقة سراغن بإقليم جاوة الأوسط في إندونيسيا.

ووقتها أوهمه الخاطف بأنه ينوي إعادته إلى بيته، لكنه لم يفعل وأجبره على العمل معه في مكان آخر، حسب التفاصيل التي أوردتها صحيفة "جاكرتا بوست" الإندونيسية.

وقال عرفان: "عشت عامين في الشوارع" مع الخاطف، حتى تم القبض على الأخير وانتقل الطفل الذي كان وقتها في السابعة إلى دار لرعاية الأيتام.

لكن عندما وصل إلى سن 17 عاما، استعاد عرفان ذكرياته القديمة مع عائلته، ونجح في تحديد محل بقالة كان يذهب إليه رفقة جدته لشراء احتياجات البيت.

واستخدم المراهق خرائط "غوغل" لتحديد موقع المحل ونجح في ذلك بالفعل، وأعطى العنوان لمشرفي دار الأيتام الذين تواصلوا مع البقالة وحصلوا على معلومات وصور للعائلة.

وقال عرفان للصحيفة: "لا زلت أتذكر وجوه أبي وأمي وإخوتي".

وبعد التأكد من أنها عائلته الحقيقية، عاد عرفان إلى بيته ليجتمع بأهله مجددا بعد غياب 12 عاما.