إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج لمرض الإيبولا

أقرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية يوم الأربعاء، عقار "إنمازيب" الذي أنتجته شركة "ريغينيرون" كأول علاج توافق عليه الإدارة لعلاج عدوى فيروس إيبولا لدى البالغين والأطفال.

وقالت الإدارة إن العقار جرت تجربته على 382 مريضا من البالغين والأطفال ممن أكدت التحاليل إصابتهم بفيروس إيبولا من سلالة زائير في تجربة سريرية.

واندلع وباء إيبولا في غرب إفريقيا عام 2015، وأصاب ثلاثة بلدان بشكل رئيسي هي غينيا وسيراليون وليبيريا.

ويتكون عقار إنمازيب من مزيج من ثلاثة أجسام مضادة أحادية النسيلة.

يشار إلى أن فيروس إيبولا زائير، هو واحد من أربعة أنواع من فيروس إيبولا التي يمكن أن تسبب مرضًا بشريًا مميتا، وينتقل الفيروس من خلال الاتصال المباشر بالدم وسوائل الجسم وأنسجة الأشخاص المصابين أو الحيوانات البرية.