المكسيك تقترب من تسجيل 85 ألف حالة وفاة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية الأربعاء، تسجيل 4056 إصابة جديدة بفيروس كورونا و478 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأشارت الوزارة إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بكورونا ارتفع في البلاد ليبلغ 829396 حالة، فيما بلغت الوفيات 84898 حالة.
وتؤكد الحكومة أن الأرقام المعلنة لا تشكل العدد الحقيقي للمصابين، وأنه من المرجح أن يكون أعلى بكثير من الحالات المسجلة، بسبب رداءة الواقع الصحي للبلاد.
ولفتت إلى أن الكثير من الأهالي لا يثقون بالمستشفيات والمراكز الطبية ويفضلون التعامل من المرض بالطرق البدائية، الأمر الذي يتسبب في كثير من الأحيان بموت المصابين.
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