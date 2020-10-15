المكسيك .. وفيات كورونا تلامس الـ 85 ألفا

يأتى ذلك عقب إعلان وزارة الصحة المكسيكية، الأربعاء، تسجيل أربعة آلاف و 56 إصابة، و478 حالة وفاة جديدة بوباء كوفيد 19، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وجددت الحكومة تأكيدها أن الحالات المسجلة لا تمثل الحصيلة الحقيقية للمصابين، مرجحة أن يكون العدد الفعلى أعلى بكثير من الأرقام المعلنة، بسبب تدنى النظام الصحى للبلاد.
وأشارت إلى أن ثقة الكثير من الأهالى معدومة بالمستشفيات والمراكز الطبية، إذ يفضلون مواجهة المرض بالطرق البدائية، وهو ما يؤدى فى كثير من الأحيان إلى موت المصابين.
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