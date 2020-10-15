اجتماع أردني سويدي لبحث دعم الأونروا

يترأس نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، ووزيرة خارجية السويد آن ليندي، الخميس، الحوار الاستراتيجي الوزاري، الذي تستضيفه المملكتين عبر آلية الاتصال المرئي، حول وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا).
ويستهدف الحوار الوزاري إلى مناقشة الجهود المشتركة لدعم الوكالة الأممية.
وكان الصفدي، قد أكد في اجتماع سابق، أهمية استمرار توفير الدعم السياسي والمالي للوكالة لضمان استمرارية خدماتها الحيوية وفق تفويضها الأممي لحين التوصل إلى حل دائم وعادل لقضية اللاجئين وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وفي سياق حل شامل للصراع على أساس حل الدولتين.
كما شدد ايضا علي أن التحديات التي تواجه الوكالة تستدعي تحركًا اقليميًا ودوليًا فاعلًا وسريعًا يتمثل في توفير المخصصات التي تحتاجها الوكالة لسد العجز في موازنتها.
ودعا الصفدي الي ضرورة توفير الدعم الطارئ الذي تحتاجه الوكالة أيضًا لمواجهة جائحة كورونا وتبعاتها، محذرًا من أن أي خلل في مواجهة تبعات الجائحة نتيجة عدم توفر الإمكانيات المالية التي تحتاجها الوكالة سيكون له تبعات على الجميع في المنطقة.
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