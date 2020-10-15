رسالة عاجلة من رئيس الاستخبارات السعودية السابق لــ صائب عريقات

تلقى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات رسالة من رئيس الاستخبارات السعودية السابق الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز.
وأفادت وكالة "سما" الفلسطينية، بأن عريقات تلقى برقية تعزية في ابن شقيقته خالد عريقات من الأمير السعودي بندر بن سلطان، متمنيا السلامة والشفاء العاجل أيضا لصائب عريقات بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وبدوره ، تقدم عريقات بجزيل الشكر للأمير بندر على حسن العزاء بوفاة ابن شقيقته، وكذلك عميق الامتنان لدعواته بالشفاء من فيروس كورونا.
وكان عريقات قد أعلن، في 8 أكتوبر، إصابته بفيروس كورونا المستجد حيث قال في تغريدة على حسابه في "تويتر": "تعلن أمانة سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ودائرة شؤون المفاوضات عن إصابة أمين سر التنفيذية ورئيس دائرة المفاوضات بفيروس كورونا، وتتمنى له الشفاء العاجل. وتعتذر عن إلغاء جميع مواعيده إلى حين شفائه التام".
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