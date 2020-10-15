في 24 ساعة.. ألمانيا تسجل أكثر من 6 آلاف إصابة و33 وفاة بفيروس كورونا

أعلن معهد (روبرت كوخ) الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، صباح اليوم الخميس، تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات بفيروس كورونا المستجد، بـ 6 ألاف و638 إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
وأوضح المركز - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية - أن الحصيلة الإجمالية للمصابين في البلاد بلغت 341 ألفا و223 حالة، بينما ارتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 9 آلاف و710 حالات بعد تسجيل 33 حالة وفاة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
من جانبه، حث وزير الصحة الألماني، ينس شبان، المواطنين على الالتزام بالقواعد لوقف انتشار الفيروس قائلاً: "من المهم أن نفهم أننا لسنا عاجزين عن مواجهة هذا الفيروس، يمكننا جميعا إحداث فرق كل يوم".
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