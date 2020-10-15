إسرائيل تسجل 2000 إصابة جديدة بـ كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 1.994 حالة إصابة بكورونا من أصل 39.602 اختبارًا - ولا تزال نسبة النتائج الإيجابية منخفضة نسبيًا وتبلغ 5.4٪.

ويبلغ العدد الإجمالي للمرضى النشطين 43939، منهم 734 في حالة حرجة وتوفي 2099 مريضا منذ تفشي المرض.

في غضون ذلك يجتمع اليوم الخميس، المجلس الوزاري المصغر لشؤون كورونا (كابينيت كورونا)، للتباحث في تعليق الإغلاق الشامل في إسرائيل بدءا من يوم الإثنين المقبل، وكذلك فحص إمكانية العمل بتسهيلات حتى في البلدات التي ستبقى مصنفة كمناطق حمراء.

ويفحص وزراء كابينيت كورونا إمكانية إقرار خطوة أولية لخطة الخروج من الإغلاق، على أن تكون الخطوة الأولى فتح المصالح التجارية الصغيرة التي لا تستقبل زبائن والسماح للمطاعم بالعمل بموجب آلية الإرساليات، وفتح المؤسسات التعليمية لجيل الطفولة المبكرة، بدءا من يوم الإثنين المقبل.

وتشمل التسهيلات الأولية، إلغاء قيد حد مسافة حركة المواطنين بكيلومتر واحد من أماكن السكن، كما رجحت فتح الأماكن العامة وشواطئ البحر لاستقبال المواطنين وفقا لتعليمات "الشارة البنفسجية".

كما سيبحث كابينيت كورونا خطة خروج خاصة بالبلدات الحمراء التي تشهد معدلات مرتفعة للإصابة بالفيروس، فيما ستمنح الحكومة رؤساء السلطات المحلية في البلدات الحمراء، الأدوات لمواجهة انتشار الفيروس.

وتعكف وزارة الصحة الإسرائيلية على تحضير خطة نهائية تتعلق بمنح التسهيلات لسكان البلدات التي ستبقى مدرجة في القائمة الحمراء، وتنص السماح التنقل المحدود للسكان والتشديد على الخروج والدخول من البلدة الحمراء، هذا سيتم عرض الخطة على جدول أعمال كابينيت كورونا للمصادقة.

إلى ذلك، تم التوصل إلى تفاهمات بموجبها سيتم عودة الطيران وفتح مطار بن غوريون، بدءًا من منصف ليلة الخميس - الجمعة المقبلة، مع انتهاء مدة التقييدات التي فرضت على شركات الطيران والمغادرة إلى الخارج.

ومع الإبقاء على بعض التقييدات بعد رفع الإغلاق، أفاد رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أنه يعمل مع وزير المالية، يسرائيل كاتس، على وضع خطة مساعدات مالية جديدة للمتضررين من الإغلاق الثاني الذي فرضته حكومته بحجة مواجهة كورونا.