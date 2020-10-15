الصين تُسجل 11 إصابة بفيروس كورونا بينها حالة واحدة بعدوى محلية

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الخميس، عدم تسجيل أي وفيات مرتبطة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية.

، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة بينها حالة واحدة بعدوى محلية، ما رفع إجمالي المصابين إلى 85 ألفا و622 حالة وظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4 ألاف و634 شخصا.

وذكرت اللجنة - في تقريرها اليومي - أن الإصابة المحلية تم تسجيلها في مقاطعة شاندونج، حيث كانت مسجلة في السابق على أنها حالة بدون أعراض وتم تأكيد إصابتها، فيما جاءت الإصابات الوافدة من الخارج بواقع 4 حالات في مقاطعة قوانغدونغ و3 حالات في شنجهاي وحالتين في مقاطعة شنشي وحالة واحدة في مقاطعة هوبي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 3060 حالة غادر منها 2833 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 12 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 80 ألفا و748 شخصا، مشيرة إلى أن 8571 شخصا كانوا على اتصال وثيق مع مرضى مصابين مايزالوا يخضعون للملاحظة الطبية بعد مغادرة 865 شخصا الملاحظة الطبية أمس.

وتابعت اللجنة أنه تم أمس تسجيل 23 حالة جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 385 حالة منها 384 حالة وافدة.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 5201 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 105 حالات وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 46 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 530 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 7 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 4932 مريضا في هونج كونج، و46 مريضا في ماكاو، و491 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.