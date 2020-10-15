زيادة قياسية.. ألمانيا تسجل 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6638 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 341223 حالة.

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وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 6294، وسُجل في 28 من مارس الماضي، وفقا للمعهد.

كما كشفت بيانات اليوم الخميس أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 وفاة ليصبح العدد الإجمالي 9710 وفيات.

وفي وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة الجائحة.

وأكدت ميركل، أمس الأربعاء، أن بلادها تواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الحالية.

وقالت "ميركل"، أثناء لقائها مع مسئولين ألمان إن بلادها تواجه تحديًا كبيرًا خلال شهور الشتاء المقبلة.

وأضافت "ميركل": "إن ما سنفعله في الأيام المقبلة سيكون حاسمًا في كيفية تخطي الوباء.. نحن في مرحلة نمو أسي للعدوى".