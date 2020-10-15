سجلت ألمانيا، اليوم الخميس، زيادة يومية قياسية في حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 6638 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل الإجمالي إلى 341223 حالة.
اقرأ أيضًا |
وكان الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية 6294، وسُجل في 28 من مارس الماضي، وفقا للمعهد.
كما كشفت بيانات اليوم الخميس أن عدد الوفيات المسجلة ارتفع بواقع 33 وفاة ليصبح العدد الإجمالي 9710 وفيات.
وفي وقت سابق، حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، من أن الإجراءات التي ستتخذها السلطات في الأيام والأسابيع المقبلة، ستكون حاسمة في تحديد مدى نجاح البلاد في مواجهة الجائحة.
وأكدت ميركل، أمس الأربعاء، أن بلادها تواجه مرحلة خطيرة من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الفترة الحالية.
وقالت "ميركل"، أثناء لقائها مع مسئولين ألمان إن بلادها تواجه تحديًا كبيرًا خلال شهور الشتاء المقبلة.
وأضافت "ميركل": "إن ما سنفعله في الأيام المقبلة سيكون حاسمًا في كيفية تخطي الوباء.. نحن في مرحلة نمو أسي للعدوى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زيادة قياسية.. ألمانيا تسجل 6638 إصابة جديدة بفيروس كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.