نشر آخر فيديو لـ"فتاة المعادي".. وقرار بحق المتهمين

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ"فتاة المعادي" مريم، قبل حادثة وفاتها مباشرة عند قيام شخصين يستقلان "ميكروباص" بمحاولة سرقة حقيبتها في منطقة المعادي جنوبي القاهرة، فيما أصدرت النيابة العامة قرارا بحق المتهمين.

وتمكنت النيابة العامة في مصر من الحصول على 5 مقاطع مرئية من آلات المراقبة المُطلَّة علي موقع الحادث، والتي تبين منها مرور السيارة التي استقلها المتهمان بسرعة فائقة.

وتكشف الفيديوهات المتهمين حال استعدادهم لارتكاب السرقة والبحث عن الضحية في أحد شوارع المعادي، كما تتضمن الفيديوهات المجنى عليها "مريم" قبل الحادث بلحظات، وفيديو أخر للحظة هروب الجناة عقب خطف الحقيقة وسحل "مريم".

وتم القبض على المتهمين الاثنين في الجريمة التي أثارت موجة غضب في مصر، والتحفظ على السيارة المستخدمة في الحادث، في حين اعترف المتهمان خلال استجواب المباحث لهما بارتكاب الجريمة بغرض السرقة.

وأفاد مصدر أمني بأن المتهمين أقارب وعاطلان عن العمل، كان أحدهما يتولى قيادة السيارة، فيما حاول الآخر سرقة حقيبة المجنى عليها، مما أسفر عن وفاتها سحلا بعدما ظلت متعلقة بالحقيبة التي كانت تحملها على ظهرها.

قرار النيابة المصرية

وقررت نيابة المعادي صباح الخميس، حبس المتهمين بقتل مريم "فتاة المعادي" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهم القتل المقترن بالسرقة بالإكراه، عقب التحقيقات التي جرت مع المتهمين عقب القبض عليهم عن طريق الأجهزة الأمنية، واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا لسرقة وخطف الحقائب، كما سيتم مواجهة المتهمين بالكاميرات المراقبة التي سجلت الواقعة.

وطالبت النيابة، الأجهزة الأمنية بسرعة تحرياتها في الواقعة، وفي الوقت الذي يشيع ظهر الخميس، جنازة مريم، ثم يتم دفنها بمقابر الأسرة في بلبيس بمحافظة الشرقية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

كما قررت النيابة العامة استكمالا للتحقيقات استدعاء صديقة المجني عليها لسماع شهادتها، وتكليف "الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية" ببيان الأفعال المادية الظاهرة بالمقاطع المأخوذة من آلات المراقبة للواقعة، وطلبت تحريات الشرطة حول الحادث، وجارٍ استكمال التحقيقات.