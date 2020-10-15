أمريكا تسجل 59 ألف إصابة جديدة بكورونا

وفى بيان رسمى، أوضحت الجامعة، أن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى أمريكا ارتفعت إلى 216 ألفا و872 حالة، عقب تسجيل 985 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد ظهر فى أواخر ديسمبر 2019، فى مدينة "ووهان" الصينية فى سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة فى يناير الماضى.