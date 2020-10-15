فى 24 ساعة.. كوريا الجنوبية تسجل 110 إصابات جديدة بكورونا

وأكد المركز فى بيان نقلته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكترونى، أن عدد الإصابات الجديدة بكورونا فى البلاد كسر مرة جديدة حاجز الـ100 إصابة بسبب اكتشاف إصابات جماعية فى مدينة بوسان ومنطقة سول العظمى، ما رفع إجمالى حالات الاصابة إلى 24 ألفا و988 حالة.

وأضاف المركز: "أن حصيلة الوفيات من جراء الفيروس فى كوريا الجنوبية وصلت حتى الآن إلى 439 حالة، فيما بلغ عدد المرضى من ذوى الحالات الخطيرة أو الحرجة 82 مريضا بتراجع 3 أشخاص عن اليوم السابق، ووصل عدد حالات الشفاء إلى 23 ألفا و82 حالة بزيادة 52 حالة عن اليوم السابق".

وخفضت الحكومة الكورية الجنوبية يوم الأحد الماضى مستوى التباعد الاجتماعى من المستوى الثانى إلى المستوى الأول، فيُسمح الآن للمرافق عالية الخطورة، مثل النوادى والحانات ومطاعم البوفيه فى جميع أنحاء البلاد بالعمل على نحو طبيعى، ومع ذلك، يتعين على هذه الأماكن اتباع تدابير الوقاية من العدوى، بما يشمل فرض ارتداء الكمامات، والاحتفاظ بسجلات الدخول.

مع ذلك، حذرت السلطات الصحية من أن البلاد يمكن أن تصبح أكثر عرضة لموجة جديدة من الكورونا خلال فصل الشتاء، داعية المواطنين إلى الامتناع عن الرحلات الخريفية الطويلة التى تهدف إلى الاستمتاع بالمناظر الطبيعية فى الخريف، لاحتواء انتشار كورونا.