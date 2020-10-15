بلغاريا تسجل 819 حالة إصابة جديدة بـ كورونا و6 وفيات خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في بلغاريا اليوم الخميس تسجيل 819 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و6 حالات وفاة ناجمة عنه خلال الـ24 ساعة الماضية.
وذلك في رقم قياسي جديد تسجله البلاد منذ بداية ظهور الوباء على أراضيها في مطلع العام الجاري.
وقالت وزارة الصحة في بيان -نقلته وكالة أنباء صوفيا البلغارية على موقعها الإلكتروني- إن البلاد سجلت أيضا في الوقت ذاته 350 حالة شفاء تام من المرض، مما رفع إجمالي عدد المتعافين منه إلى 16 ألفا و489 حالة.
وأضافت الوزارة أن حصيلة الوفيات من جراء الفيروس التاجي في بلغاريا ارتفعت إلى 929 حالة وفاة، فيما لا يزال يوجد 1380 مريضًا بكورونا يتلقون العلاج داخل المستشفيات المختلفة، منهم 67 في وحدات العناية المركزة.
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