العراق يُحبط محاولة تهريب أسلحة ومواد مخدرة من الأراضي السورية

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقية، إحباط محاولة تهريب 15 شخصا أسلحة ومواد مخدرة من الأراضي السورية.
وذكرت الخلية، في بيان أورته قناة (السومرية نيوز)، اليوم الخميس، أن إحدى الكاميرات الحرارية في مقر السرية الثالثة في الفوج الأول لواء المشاة 71 بالفرقة 15 بالجيش العراقي، رصدت على الشريط الحدودي مع الجانب السوري تقرب مجموعة يقدر عددهم 15 شخصا يحملون أسلحة خفيفة وبعد اجتيازهم للساتر الحدودي بمسافة 150م تم الاصطدام بقوة أحد الكمائن العائدة للفوج وتبادل إطلاق النار بين المهربين والقوات" .
وأضافت أنهم لأذو بالفرار إلى داخل العمق السوري، مشيرة إلى أن قوات الأمن تمكنت من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية يعمل مع المهربين، كما ضبطت صندوق كبير يحتوي على 200 ألف حبة مخدر.
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