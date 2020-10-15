رغم أزمة كورونا..المركزي الأردني يزف بشري سارة لأبناء المملكة

أعلن البنك المركزي الأردني عن إرتفاع احتياطي المملكة من العملات الأجنبية بنسبة 8.5% في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، وذلك وفق البيانات والتقارير الصادرة عن البنك .

وأوضح المركزي الأردني في تقريره أن حجم الاحتياطي من العملات الأجنبية في المملكة سجل نحو 13.2 مليار دولار، حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقارنة مع 12.17 مليار دولار بنهاية العام الماضي 2019.

وأافاد البنك المركزي الأردني بأن قيمة احتياطي البنك المركزي من الذهب سجلت مستوى قياسي يفوق الـ 2.6 مليار دينار.

جاء ذلك في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد حيث التفشي السريع لفيروس كورونا في البلاد وإرتفاع وتيرة الإصابات في المملكة وإغلاق الكثير من المناطق والبلدان لمواجهة الفيروس المستجد.

وكانت الصحة الأردنية، قد أعلنت أمس الأربعاء، تسجيل حصيلة قياسية يومية بفيروس كورونا المستجد ، وذلك بتسجيل 2423 إصابة جديدة و32 حالة وفاة.

وأصدرت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد بالمملكة الأردنية الهاشمية، قرارا بتمديد العمل بقرار العزل وحظر التجوّل الشامل لمناطق في لواء عين الباشا ضمن محافظة البلقاء حتى صباح الخميس 15 أكتوبر الجاري بناء على توصية خليّة أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

يأتي القرار استنادا لتقارير التقصي الوبائي في المنطقة المعزولة، حيث تبين استمرار تسجيل إصابات في المنطقة وعدم تراجع وتيرتها.

وذكرت صحيفة الغد، أن الجهات المختصّة ستستمر فى متابعة تطورات المؤشرات الوبائية في المنطقة المعزولة وتشديد الرقابة على الالتزام بتدابير الوقاية، خاصة ارتداء الكمامات والتباعد الجسدي.

وتعيش الأردن حالة من الحظر الجزئي، وذلك مع ارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد من جديد.