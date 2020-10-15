قرار عاجل من الشورى السعودي بشأن مشاهير التواصل الاجتماعي

كشفت صحيفة عكاظ السعودية أن مجلس الشورى أقر توصية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل حيث حظيت بأغلبية الأصوات بواقع 78 صوتًا.

وذكرت الصحيفة السعودية أن توصية مجلس الشوري السعودي تهدف إلى اﻟﺣد ﻣن اﻟﺗهرب اﻟﺿرﯾﺑﻲ ﻟدى اﻟﺑﻌض ﻣنهم.

ويُشار الي ان عضو مجلس الشوري السعودي الدكتورة جواهر العنزي تقدمت بتوصية تضمنت مطالبة بتشديد الرقابة على مشاهير التواصل الاجتماعي لتحجيم تهرب بعضهم من دفع ضريبة القيمة، حيث طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل بمضاعفة جهودها في تحصيل ضريبة القيمة المضافة من مشاهير التواصل الاجتماعي للحد من تهرب بعضهم كون هناك نسبة منهم غير ملتزمة بدفع الضريبة، إضافة إلى جنوح بعضهم لأساليب مراوغة للتهرب الضريبي.

كما شددت علي ضرورة مضاعفة الجهود، وتشديد الرقابة في ظل تنامي أعداد مشاهير التواصل وتكالب الشركات التجارية عليهم لترويج منتجاتهم، ما يقتضي تكثيف الجهود والاستفادة من التجارب العالمية في إلزام المشاهير بدفع الضريبة المضافة وعدم التهرب منها.

يذكر أن الهيئة العامة للزكاة والدخل تتقاضى الضريبة من مشاهير التواصل إن تجاوزت دخولهم السنوية 375 ألف ريال.