العراق يعيد استئناف الرحلات الجوية مع تركيا

أعلنت سلطة الطيران المدني في العراق، اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية مع تركيا بعد أيام على توقفها.

وقالت في بيان صحفي : تم استئناف الرحلات المجدولة ما بين العراق وتركيا ابتداءً من اليوم الخميس، وبواقع 7 رحلات اسبوعيًا لكل جانب.

وكانت الرحلات الجوية بين البلدين قد اُوقفت منذ الأول من أكتوبر الجاري بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية، وفقًا لبيان سابق للسلطات العراقية.

ويُشار الي ان سلطة ​الطيران المدني​ في ​العراق​، كانت قد أعلنت عن تعليق الرحلات الجوية بين العراق و​تركيا​، مشيرة إلى أنه "نود أن نبين لجميع النواقل الوطنية وشركات الطيران العاملة في البلاد وكذلك مسافرينا الكرام بأنه تم إبلاغها من قبل سلطة الطيران المدني التركي بإيقاف الرحلات الجوية بين العراق وتركيا، ابتداء من يوم السبت الموافق 2020/10/3 وإلى أشعار آخر بحسب تعليمات الجهات الصحية التركية".

وأوضحت في بيان أنه "سيكون هناك استثناء من ذلك القرار بخصوص عودة مواطنينا العراقيين من تركيا إلى ​بغداد​، بالإضافة إلى استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب التركي عن طريق القنوات الدبلوماسية ما بين البلدين".