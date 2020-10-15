إسرائيل تلغي تصريح دخول الفنان الفلسطيني محمد عساف

قررت الحكومة الإسرائيلية سحب تصريح الدخول الذي كانت قد منحته للفنان الفلسطيني محمد عسّاف، بزعم التحريض عليها، وفق ما أفاد نائب إسرائيلي.

وقال عضو الكنيست من حزب "الليكود" آفي ديختر، اليوم الخميس، إن قرار سحب التصريح من عساف جاء إثر اكتشاف مقاطع فيديو يدعو من خلالها عساف إلى النضال ضد إسرائيل، على حد وصفه.

ونقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن عضو الكنيست، أن عساف سيمنع من المرور من الأراضي الفلسطينية إلى إسرائيل.

وأضاف أنه على الرغم من أن إسرائيل لا تستطيع منع عساف من دخول الضفة الغربية، لأنه يحمل الجنسية الفلسطينية، إلا أن الدولة تعمل مع وكالة (أونروا)، لوقف أنشطة عساف في الوكالة الدولية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القرار جاء بعد عدة أشهر، عمل خلالها مركز بادين لدراسات الشرق الأوسط، على فضح أنشطة محمد عساف.

وقالت صحيفة "معاريف": "كجزء من عمله، كشف بادين عن مقاطع فيديو يظهر فيها عساف، وهو يشجع النشاط الإرهابي، ويمتدح الشهداء، ويدعو إلى الكفاح المسلح في دولة إسرائيل"، بحسب قراءة الصحيفة العبرية.

وحصل عساف، الذي تعود جذوره إلى قطاع غزة، على التصريح بصفته سفير الشباب لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".

ولم تعلق وكالة "أونروا" على القرار الإسرائيلي.

وذاع صيت الفنان الفلسطيني عقب فوزه في البرنامج الغنائي الشهير "آراب آيدول".