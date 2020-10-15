قناة عبرية: السعودية لن تطبع العلاقات مع إسرائيل إلا بشرط

قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال أحاديث مغلقة في بروكسل مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي، إن بلاده لن تعرقل مساعي دول عربية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وبحسب قناة "كان" العبرية، أضاف الوزير السعودي أن "الرياض لن تنضم إلى التطبيع إلا في سياق تقدم عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين".

وفيما يخص الملف الإيراني قال الوزير السعودي: إن "النظام الإيراني يمول المنظمات الإرهابية" مشيرًا إلى أن "البرنامجين النووي والصاروخي لإيران يمثلان تهديدًا كبيرًا للمنطقة"، مؤكدًا أن بلاده "ستواصل التصدي لزعزعة إيران لاستقرار المنطقة"، وفق تعبيره.

من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمله في أن تنضم السعودية إلى موكب السلام وتحث الفلسطينيين على ذلك.

وأضاف بومبيو أنه ذكر خلال لقائه مع وزير الخارجية السعودية كيف تسهم بشكل كبير اتفاقات التطبيع بين الإمارات والبحرين وإسرائيل التي توسط فيها الرئيس الامريكي دونالد ترامب، في تحقيق أهداف الولايات المتحدة والسعودية المشتركة للسلام والأمن الإقليميين.

وأشار إلى أن "هذه الاتفاقات تعكس ديناميكية متغيرة في المنطقة تدرك من خلالها الدول الحاجة للتعاون الإقليمي لمواجهة النفوذ الإيراني وتحقيق الازدهار".

وأعرب بومبيو عن أمله في أن تفكر السعودية في تطبيع علاقاتها أيضًا مع إسرائيل، معبرًا عن شكره للرياض على مساعدتها في نجاح اتفاقات التطبيع بين إسرائيل والإمارات والبحرين حتى الآن.

كما تمنى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن تشجع السعودية الفلسطينيين على العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل.