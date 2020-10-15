لبنان.. إحباط عملية تهريب وقود إلى سوريا

أحبط الجيش اللبناني، الخميس، عملية تهريب كمية كبيرة من مادة الوقود المدعومة من قبل المصرف المركزي إلى سوريا.
وأعلن الجيش، في بيان، ضبط 20900 لتر من الوقود، وخزانين سعتهما 40 ألف ليتر ومضختين كهربائيتين وخرطوم طوله 50 مترا في منطقة البقيعة - وادي خالد.
وتتم عملية التهريب من خلال ضخ البنزين إلى خارج الأراضي اللبنانية.
وأوقف الجيش اللبناني، إثر هذه العملية، أحد المواطنين المتورطين في عملية التهريب، حسب ما ذكره البيان.
ويقول اقتصاديون إن فاتورة التهريب من لبنان إلى سوريا عبر المعابر غير الشرعية تبلغ مليارات الدولارات.
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