قره باغ: مقتل 604 جنود منذ انطلاق المعارك

وكان أرتاك بجلاريان، مفوض حقوق الإنسان فى إقليم قره باغ، اتهم الجيش الأذربيجانى، باستخدام أسلحة محظورة فى عملياته فى المنطقة، حسبما أفادت شبكة "روسيا اليوم".

كانت صحيفة "اندبندنت" البريطانية، السبت، وثقت شهادات ووثائق وتصريحات للمرتزقة السوريين الموالين لـ تركيا، ممن أرسلهم الرئيس التركى رجب طيب أردوغان للقتال إلى جانب أذربيجان فى إقليم ناغورنى قره باغ الانفصالى.