1371 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى أرمينيا

وأوضحت وزارة الصحة الأرمينية، حسبما أوردت وكالة أنباء "أرمنبرس" الأرمينية، أن إجمالى الإصابات فى البلاد بلغ 59 ألفًا و995 إصابة، وتماثل 406 أشخاص للشفاء ليصل إجمالى المتعافين إلى 47 ألفًا و119 متعافيًا.
وبحسب الوزارة، توفى 7 مصابين بالفيروس لتصل حصيلة الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا إلى ألف و46 وفاة.
يذكر أن وزارة التعليم فى أرمينيا أعلنت أمس الأربعاء إغلاق المدارس والجامعات والاعتماد على التعليم عن بعد نظرًا لارتفاع حالات الإصابة فى البلاد.
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