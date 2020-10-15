مشهد نادر الحدوث.. امرأة تطوف وحيدة حول الكعبة..فيديو

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو يظهر امرأة تطوف بمفردها حول الكعبة، في مشهد نادر الحدوث.

وبحسب الفيديو، الذي لم يتضح توقيت تصويره، فإن المرأة تسير ببطء حول الكعبة، بينما يظهر صحن المطاف فارغا إلا من رجال الأمن.

ويُشار الي ان وزارة الحج والعمرة في السعودية قد أعلنت وصول أول دفعة من المعتمرين إلى الحرم المكي، يوم 3 أكتوبر الجاري، بعدما تم رفع الحظر المفروض على أداء العمرة منذ أشهر بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا.

يذكر أنه تم تعليق العمرة في شهر مارس الماضي بسبب ما فرضته جائحة كورونا وإجراءات الوقاية منها.

وكانت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأمس الأربعاء، قد حددت موعدا لبدء التسجيل في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

وافادت وزارة الحج والعمرة السعودية عبر صفحتها علي موقع التدوينات القصيرة " تويتر " بأنه بدأ من اليوم يتم التسجيل عبر تطبيق " اعتمرنا " في المرحلة الثانية من العودة التدريجية للعمرة التي ستستقبل المواطنين والمقيمين للعمرة والزيارة والصلاة في المسجد الحرام والصلاة في الروضة الشريفة من داخل المملكة بنسبة 75% من الطاقة الاستيعابية.

وكانت الحياة قد عادت لتدب من جديد في مكة ، بعد ركود دام سبعة أشهر مع عودة المعتمرين إليها، وذلك بعد أن قررت السلطات السعودية رفع الحظر الذي فرضته على أداء العمرة جزئيا.

وقررت السعودية السماح للمواطنين والمقيمين بأداء العمرة بمعدل ستة آلاف معتمر يوميا.

ومن المقرر أن تفتح المملكة أبوابها للمسلمين من الخارج اعتبارا من أول نوفمبر المقبل.

وكانت رئاسة شؤون الحرمين وضعت مجموعة من إجراءات الأمن والسلامة لقاصدي المسجد الحرام، وفق خطط مدروسة ومعدة مسبقًا كالتباعد الجسدي في الطواف بالبيت العتيق، حيث عملت على ذلك مع إدارة الحشود، والشؤون الإرشادية والتوجيهية، والإدارات المختلفة.