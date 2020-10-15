مقربون من بوتين.. الاتحاد الأوروبي يعاقب شخصيات روسية على خلفية تسميم نافالني

أعلن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على 6 شخصيات روسية مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين على خلفية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

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وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن العقوبات الأوروبية تشمل رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ونائب رئيس الغدارة الرئاسية.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس الأربعاء ضرورة الحفاظ على المصالح الاقتصادية لروسيا والاتحاد الأوروبي، إلا أنه شدد على أن كرامة بلاده لا تسمح لها التذلل أو الركض خلف الاتحاد الأوروبي .

ونقلت قناة ( روسيا اليوم) الإخبارية عن لافروف قوله"يجب المحافظة على المصالح الاقتصادية، ويجب على الشركات الاقتصادية أن تقرر بنفسها، ما هو مفيد لها وما هو غير مربح، لكن الركض والتذلل لا تسمح به كرامتنا " .

وكان لافروف قد صرح الثلاثاء الماضي أنه لا يستبعد أن روسيا قد تتوقف عن التواصل مع الاتحاد الأوروبي ، وذلك خلال تعليقه على وضع المعارض أليكسي نافالني.