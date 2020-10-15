إسرائيل ترفع الحظر عن الرحلات الجوية

رفعت الحكومة الإسرائيلية، الخميس، القيود المفروضة على السفر إلى الخارج في خطوة أولى نحو التخفيف من إجراءات الإغلاق الوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقالت الحكومة في بيان، إنه "سيتم إلغاء قانون الطوارئ الذي يقيد دخول المطار لمن لم يستوفوا المعايير المحددة اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 16 أكتوبر".
وكانت إسرائيل قد فرضت في 25 سبتمبر الماضي إغلاقًا تامًا، تم تمديده للأسبوع المقبل.
وشمل الإغلاق حظرا للطيران، ولم يسمح بالسفر إلا لمن أثبت شراء تذكرة الطيران قبل 25 سبتمبر.
ويُسمح للإسرائيليين والأجانب الحاصلين على تأشيرة إقامة بالسفر إلى إسرائيل، وعلى المسافرين الذين يصلون من دول مصنفة "حمراء" الخضوع للحجر الصحي لمدة 14 يوما.
وسجلت إسرائيل التي يبلغ عدد سكانها تسعة ملايين نسمة، حوالي 300 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 2000 وفاة.
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