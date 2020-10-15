وزير إسرائيلي يكشف اتفاقات جديدة مع الإمارات

رجح وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، توقيع حكومته المزيد من الاتفاقيات، مع أبو ظبي، خلال زيارة وفد إماراتي إلى إسرائيل، الأسبوع القادم.

وقال أشكنازي في كلمة بالكنيست اليوم الخميس "في الأسبوع المقبل، من المتوقع أن يقوم وفد من الإمارات بزيارة إسرائيل".

وأضاف "عقدت وزارة الخارجية في الأسابيع الماضية، العديد من مجموعات العمل مع شركاء من معظم الوزارات الحكومية، بهدف تنظيم إقامة العلاقات وصياغة اتفاقيات التعاون بين الدولتين في مختلف المجالات".

وتابع أشكنازي "يدور الحديث عن اتفاقيات ستسمح برحلات مباشرة للشركات من إسرائيل إلى الإمارات، واختراق أسواق جديدة للتكنولوجيا الإسرائيلية، وطاقة استثمارية ستقدم مساهمة كبيرة للاقتصاد الإسرائيلي، وإنشاء بعثات إسرائيلية رسمية في الخليج، والتعاون في التعامل مع فيروس كورونا والعديد من المجالات الأخرى".

وأكمل "أتمنى مخلصًا أن نتمكن في وقت مبكر من الأسبوع المقبل من التوقيع على بعضها، وسنرى قريبًا سياحًا ورجال أعمال يزورون كلا البلدين، ويقومون بجولة في شوارع أبو ظبي والشاطئ، وكذلك شواطئ تل أبيب وجميع أنحاء إسرائيل".

ويعقد الكنيست اليوم الخميس جلسة خاصة للمصادقة على اتفاق تطبيع العلاقات مع الإمارات الذي تم الإعلان عنه في 13 أغسطس الماضي، والتوقيع عليه، يوم 15 سبتمبر في واشنطن.