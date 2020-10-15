أخبار اليمن : وصول 3 طائرات لأسرى محررين إلى مطار صنعاء

وصول 3 طائرات لأسرى محررين إلى مطار صنعاءوصلت إلى مطار صنعاء الدولي ثلاث طائرات تقل الأسرى المحررين من الجيش واللجان الشعبية، قادمات من مطار ابها وسيئون،وحسب مصادر رسمية فقد اقلعت مقابل ذلك طائرتان من مطار صنعاء الدولي،

حيث تقل الطائرة المتجهة إلى أبهاء 15 أسيرا سعوديا وأربعة أسرى سودانيين، وفي الطائرة المتجهة إلى مطار سيئون 108 أسرى من المرتزقة.

وحسبما اوردته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد استكملت التحضيرات لاستقبال الأسرى المحررين داخل المطار وفي الطرق التي سيمر بها موكبهم.

